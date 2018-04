Ricardo Salgado, ex-presidente do Banco Espírito Santo (BES), foi condenado pelo Tribunal da Supervisão, ao pagamento de 3,75 milhões de euros, no processo que opunha o Banco de Portugal ao BES. Amílcar Cabral Pires foi condenado a pagar 350 mil euros.Após esta condenação, o ex-banqueiro ficará proibido de exercer cargos na banca durante 8 anos. Também Amílcar Morais Pires, ex- administrador do BES, ficará inibido de exercer cargos na banca durante um ano.O tribunal de Santarém baixou hoje em 300 mil euros a multa que Salgado teria de pagar. Inicialmente estava condenado a 4 milhões de euros.Em causa no processo estão as contraordenações aplicadas pelo Banco de Portugal (BdP), em Agosto de 2016, nomeadamente por comercialização de títulos de dívida da Espírito Santo Internacional junto de clientes do Banco Espírito Santo (BES), tendo Ricardo Salgado sido multado pelo supervisor numa coima de 4 milhões de euros e Amílcar Pires de 600.000 euros, de que ambos recorreram para o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (TCRS), em Santarém.