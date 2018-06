A defesa de Ricardo Salgado garantiu esta sexta-feira que o antigo presidente do BES nunca teve um "plano criminoso" para a Venezuela, tal como o juiz Carlos Alexandre classificou o caso revelado na edição semanal da revista SÁBADO . Em comunicado, os advogados, referem ainda que o antigo banqueiro nunca foi confrontado com qualquer dos elementos do artigo."A revista Sábado, na edição de 07 de junho de 2018, titulou com destaque de capa "O "plano criminoso" de Ricardo Salgado para a Venezuela".Em primeiro lugar, é falso que alguma vez tenha existido qualquer "plano criminoso" de Ricardo Salgado. Em segundo lugar, trata-se de mais uma flagrante e impune violação do segredo de justiça. Com a agravante de que, ao contrário dos jornalistas habituais que têm contacto privilegiado com processos em segredo de justiça que envolvem o Dr. Ricardo Salgado, a sua defesa ainda não teve acesso a qualquer dos elementos apresentados no aludido artigo.Em face do exposto, uma vez mais, a defesa do Dr. Ricardo Salgado espera que a Procuradoria-Geral da República, como lhe compete por Lei, adote as providências legais necessárias com vista a colocar termo à permanente violação do segredo de justiça e dos direitos e garantias dos arguidos"Ricardo Salgado, antigo presidente do BES, é suspeito de distribuir luvas por vários responsáveis do poder da Venezuela para obter financiamentos para o Grupo Espírito Santo. Uma das pessoas que terá recebido luvas é uma antiga procuradora-geral daquele país sul-americano, actualmente diplomata na embaixada em Lisboa.Cruzando documentos de vários processos em curso (crime e insolvência) mais os milhares de documentos do chamado "saco azul" do BES, a ES Enterprises, a SÁBADO identificou os circuitos dos milhões, as offshores e os beneficiários.