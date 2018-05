A BlackRock, a maior empresa financeira do mundo, tornou-se a terceira maior accionista do Banco Espírito Santo (BES) quando a instituição já estava em dificuldades. Dias depois da medida de resolução decidida pelo Banco de Portugal (BdP), conseguiu vender os quase 5% do BES que detinha. A empresa pode ter negociado com a intenção de recuperar os seus créditos.O jornal Público descreve a operação, indicando que nem a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), nem o Banco de Portugal nem a ministra das Finanças foram informados. Em Agosto de 2014, as acções teriam "um valor próximo do zero", contou ao Público Maria Luís Albuquerque.Já o Banco de Portugal alegou ao jornal que o negócio não tinha que ser comunicado ao regulador: "As transacções de acções de instituições de crédito que não resultem na alteração da propriedade de uma participação qualificada não têm de ser reportadas ao Banco de Portugal", frisaram. A CMVM afirma que não tinha que ser informada porque a cotação bolsista do BES estava suspensa desde 3 de Agosto – dia em que foi anunciada a medida de resolução.A 14 de Agosto, foi anunciada a venda dos 4,65% de acções do BES detidos pela BlackRock até então.Além das acções, sublinha o Público, a BlackRock era dona de 254,1 milhões de euros de dívida distribuídos por cinco linhas de obrigações seniores. Esta dívida passou para o BES "mau" e motiva agora o processo de litígio em curso entre o Governo e a BlackRock.