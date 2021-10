CDS ao rubro: Direção desmente acusações da oposição, Melo vai para a estrada

Os motores para o Congresso do CDS começam a aquecer. E os ânimos também. Depois de Nuno Magalhães ter feito um comunicado a denunciar alegadas falhas na democracia interna do partido, o secretário-geral centrista, Francisco Tavares, fez uma nota à imprensa a desmontar o que diz ser "falsas acusações". Nos bastidores, uma fonte da direção de Francisco Rodrigues dos Santos diz à SÁBADO que "os estatutos e regulamentos foram criados pelas pessoas que agora os estão a criticar" e acusa a candidatura de Melo de uma "tentativa de manipular a opinião pública a dois dias de terminar a inscrição de congressistas" para o conclave que está marcado para os dias 27 e 28 de novembro.



"Estamos a trabalhar com as regras que outros criaram", sublinha a mesma fonte, garantindo que o regulamento que está a ser usado para este Congresso é igual ao que serviu de guião ao conclave de há dois anos "e ao outro antes desse". De resto, no comunicado assinado por Francisco Tavares recorda-se que, "a organização do Congresso compete a uma comissão plural, composta por nove membros representativos das diversas sensibilidades do partido, eleita democraticamente em Conselho Nacional com mais de 80% dos votos".

Direção lembra que candidaturas ainda não são oficiais para justificar falta de acesso aos cadernos