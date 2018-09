João Ribas, director artístico do Museu de Serralves demissionário, afirmou ter sido condicionado na sua função relativamente à retrospectiva de Robert Mapplethorpe que está actualmente em exibição no museu do Porto.



"Foram-me impostas, enquanto Director do Museu e no contexto da exposição Robert Mapplethorpe: Pictures, restrições e intervenções que criaram um ponto de rotura em termos de autonomia artística e de uma atividade de programação livre de intromissões ou repreensões", escreve em comunicado, João Ribas.