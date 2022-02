Revista de Imprensa. Rangel pondera recandidatura ao PSD

Diários de Notícias avança que eurodeputado está a ser pressionado para avançar com candidatura. Em opinião no Público, Rangel aponta que PSD precisa de uma "reflexão profunda".

Quatro dias após as eleições, o PSD reflete. A direção dos sociais-democratas reúne-se esta quinta-feira para analisar os resultados das legislativas, num encontro de onde poderá sair o primeiro passo para a substituição do presidente Rui Rio.







está a ser pressionado por vários setores do PSD para avançar novamente para a corrida à presidência do partido. Jornal de Notícias aponta esta quinta-feira que a proibição de lanchas voadoras em Espanha está a transferir cartéis de droga em Portugal, onde traficantes pagam apenas uma multa de 2.500 euros se forem apanhados. Em ano de pandemia, polícias apreenderam 19,6 toneladas de droga.

Também o Diário de Notícias fala do eurodeputado como uma possível alternativa a Rui Rio, avançando que este

Num artigo de opinião do Público de hoje, Paulo Rangel afirma que a derrota eleitoral impõe uma renovação e uma liderança da oposição afirmativa e construtiva, além de exigir uma reflexão profunda e mudanças. Também ao Público e à Renascença , o ex-deputado social-democrata Pedro Rodrigues defende que o partido deve fazer uma "reflexão profunda" e não se exclui da corrida eleitoral no PSD, defendendo que Rangel mantém "todas as condições" para voltar a ser candidato.