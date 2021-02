Reunião Infarmed: António Costa à espera que peritos definam indicadores para confinar

Esta segunda-feira realiza-se a 16.ª reunião de especialistas para avaliar a situação da covid-19 em Portugal. Presentes no Infarmed vão estar os especialistas e alguns governantes. Já o Presidente da República deve assistir à mesma por videoconferência.







ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Esta será a primeira reunião depois da saída do epidemiologista Manuel Carmo Gomes, que criticou o Governo pela falta de indicadores concretos que estipulem confiamentos. Na sequência destas críticas, António Costa pediu, ainda nessa reunião, aos peritos "para debaterem entre si e procurarem consensualizar posições" em relação a "indicadores objetivos a considerar para a tomada de decisão quanto a eventuais confinamentos", conforme sublinhou ào Ministério da Saúde, quando questionado sobre a utilidade das reuniões do Infarmed sem serem estabelecidas essas metas pelos especialistas.O início da reunião está marcado para as 14h30, para a apresentação de vários indicadores e da evolução da pandemia em Portugal desde o último encontro, a 9 de fevereiro.O atual estado de emergência dura até 1 de março. Na quinta-feira à tarde será debatido no Parlamento o novo diploma para a renovação do estado de emergência, que vigorará de 2 a 16 de março.