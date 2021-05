Supremo Tribunal suspende requisição civil e manda retirar imigrantes do Zmar

Os 24 migrantes foram alojados no Zmar na madrugada de quinta-feira por ordem do Governo. No entanto, os proprietários do Zmar contestaram o Governo e avançaram com uma providência cautelar, aceite pelo Supremo Tribunal Administrativo, para retirar os imigrantes daquele local.







24 migrantes que viviam sem condições em Odemira realojados no Zmar

