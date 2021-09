Reportagem. O adeus a Sampaio, o 'herói discreto'

O barulho do rufar dos tambores ouve-se à distância, mas vai-se aproximando do claustro do Mosteiro dos Jerónimos. É o aproximar da guarda da GNR, que escoltava a urna do antigo Presidente da República, Jorge Sampaio. As cabeças vão revirando. A de Rui Rio, presidente do PSD, sentado ao lado de Fernando Medina, autarca socialista de Lisboa. A de Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, sentado ao lado de Carlos César, presidente do PS. A de José Sócrates ao lado de Marques Mendes. A do rei de Espanha, Filipe VI, ao lado do primeiro-ministro cabo verdiano, Ulisses Correia e Silva. Personalidades de diferentes partes do mundo e quadrantes sociais e políticos, da direita à esquerda, que se juntaram este domingo em Belém para prestar uma última homenagem à vida de antigo chefe de Estado, presidente da Câmara Municipal de Lisboa e homem de família – um reflexo da construção de pontes e convergências de Jorge Sampaio ao longo da sua vida política.