O quadro que Lindley Cintra deixou de herança ao 'Presidente Sampaio'

Em 1962, o professor Lindley Cintra não saiu do lado dos seus alunos mais contestatários durante a crise estudantil. Trinta e quatro anos mais tarde, um desses alunos recebeu um retrato do icónico professor.

No dia de reflexão antes das eleições que levariam ao seu primeiro mandato como Presidente da República, Jorge Sampaio decidiu dar um passeio com a família. Quis a vontade que terminasse o passeio junto da sede de candidatura, na Avenida Visconde de Valmor, para os lados do Campo Pequeno, em Lisboa.

Lá dentro tinha à sua espera um grande embrulho. Depois de se desfazer dos papéis sob os olhos de alguns curiosos, Jorge Sampaio encontrou um quadro a óleo que não demorou a identificar e que o levou a viajar até à crise estudantil de 1962, revela José Pedro Castanheira, jornalista responsável pela biografia do antigo Presidente da República.

No final dessa crise, os dirigentes estudantis da Universidade de Lisboa decidiram presentear o professor que nunca saíra do seu lado: o professor Luís Filipe Lindley de Cintra, catedrático de Linguística da Faculdade de Letras e que viria a ser um dos mais respeitados filólogos e linguistas nacionais. Lindley Cintra que tinha à altura 37 anos chegou mesmo a ser agredido pela polícia de choque durante a luta estudantil, por não deixar o lado dos seus alunos.