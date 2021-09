Jorge Sampaio ouvia sempre amigos e confidentes, mas decidia sozinho

A mulher, filhos, camaradas de partido e amigos de uma vida foram sempre uma parte essencial no processo de decisão do Presidente da República. Mas as decisões eram tomadas sozinho.

Uma das principais características de Jorge Sampaio era a forma como se rodeava de amigos e família sempre que possível, mas acabava por tomar as decisões sempre sozinho. Um exemplo disso é a sua decisão de se candidatar a presidente da Câmara de Lisboa. O PS pensava em avançar com vários candidatos, mas os amigos começaram a pressionar Sampaio para que se atirasse para a frente. o então secretário-geral falou com vários amigos e camaradas de partido (mas não com o Presidente Mário Soares), mas a decisão foi tomada sozinho, frente a um espelho em sua casa.

Desde jovem que partilhava as suas ideias e discursos na casa dos pais em Sintra e mais tarde em Lisboa. Foi à mesa que ganhou hábitos de discussão, já que o pai gostava sempre de manter discussões sobre a atualidade ao jantar, contou Daniel Sampaio em entrevista ao jornal Público. Foi também com o pai que ensaiou os primeiros discursos como Presidente da Associação Académica da Faculdade de Direito e Secretário-Geral da Reunião Inter Associações Académicas (RIA). Já para se aconselhar relativamente à hipótese de se candidatar à Presidência, teve uma longa conversa com o irmão.



Nuno Portas, arquiteto e amigo, contou a José Pedro Castanheira que Sampaio "nucna se põe à frente, é a maneira de funcionar; mas quando os amigos são unânimes e se convence, não hesita. Os amigos são, como alguém lhe chamou, uma pequena corte de um rei modesto. Só depois de ter a certeza que é o melhor entre vários é que aceita ir a jogo". Será sempre assim. Na candidatura a Lisboa, como à Presidência.