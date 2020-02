Foi um acaso, que os mais crentes poderão chamar divino. Como diz ào padre Gonçalo Dias – no final da missa das 20h na Igreja do Cristo Rei, no Porto –, foi "uma coincidência feliz e significativa" que o calendário litúrgico ditasse que neste domingo, 16, fosse lido o Sermão da Montanha de São Mateus. "Não matarás. Aquele que matar está sujeito a ser condenado."A ligação do "Não matarás" à questão da eutanásia era inevitável. E foi feita, por todo o País. No Seminário da Luz, em Lisboa, o frei Isidro Pereira Lamelas ligou os pontos diretamente: "Jesus está a dizer-nos que esta regra, esta lei, atenção, é intocável, está em vigor sempre. Não matar. Era o que faltava. Não podemos mudar isto."O franciscano não chegou a usar o termo "eutanásia" e o seu discurso foi mais alusivo do que direto: "Nós temos muita facilidade e habilidade para adaptar as leis ao nosso jeito, modificando-as, revogando-as, o que até aqui valia agora já não vale. Mas deviam ser mais cautelosos, sobretudo quando as leis tocam o coração da nossa vida social, da nossa condição humana, o que chamamos humanismo essencial, em que deveria haver coisas que não se alteram de qualquer maneira."