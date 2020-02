PJ guardava fotografia da banheira de Rosa Grilo sem tiro

Na sexta-feira passada, a descoberta do projétil na banheira da casa das Cachoeiras mereceu grande alarido dos protagonistas. Na terça-feira, dia de julgamento, já não interessava, era até irrelevante e, à porta do Tribunal de Loures, Tânia Reis, advogada de Rosa Grilo, garantia que tinha passado para processo autónomo. A explicação da mudança de posições está nas fotografias - que não eram conhecidas - e que foram agora juntas ao expediente elaborado pela GNR. Quando foram feitas as perícias, a PJ fotografou toda a casa ao pormenor. Na casa de banho, onde agora foi detetado o disparo, há efetivamente um orifício de bala - a banheira foi fotografada de vários ângulos. Mas ao processo só tinha sido junta uma fotografia, de onde não é visível a base do objeto da casa de banho. Ninguém sabia que havia outras.





