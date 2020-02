Bancada do PSD não discute eutanásia

A confusão está instalada no PSD em torno da eutanásia. O deputado Pedro Rodrigues quer apresentar uma proposta para levar a morte medicamente assistida a referendo. Adão Silva, da direção da bancada, diz que não faz sentido agendar uma iniciativa anunciada à revelia da direção. Mas o assunto nunca foi discutido no grupo parlamentar.





"O assunto não foi discutido na reunião da semana passada e esta semana não há reunião do grupo", garante o deputado Pedro Pinto, que é a favor da eutanásia, mas defende a realização de um referendo."As pessoas já não se lembram, mas há dois anos eu abstive-me porque defendia um referendo", disse aos jornalistas, quando confrontado com a notícia da Lusa segundo a qual seria um dos subscritores da proposta de Pedro Rodrigues.Em declarações à Lusa, Pedro Rodrigues tinha elencado sete nomes de deputados sociais-democratas que seriam subscritores da sua iniciativa para a realização de um referendo.Entretanto, quatro desses deputados já se demarcaram, numa nota enviada à agência Lusa depois de Adão Silva ter considerado "um exercício um bocadinho inconsequente" avançar com uma iniciativa sem haver uma articulação com a direção."É completamente inaceitável que um deputado ou grupo se proponha fazer uma iniciativa legislativa, com esta dimensão, sem articulação, que é forçosa, necessária e é incontornável, com os órgãos políticos do partido que é a sua direcção do partido", disse Adão Silva aos jornalistas ao final da manhã.Uma posição repudiada pelo deputado Pedro Pinto - um dos subscritores da iniciativa de Pedro Rodrigues -, que lembra que "o grupo parlamentar é um órgão nacional do partido", que tem legitimidade para ter uma posição sobre o assunto.De resto, Pedro Pinto frisa não entender como se pode defender a reforma do sistema político e a valorização do papel dos deputados quando se defende o seguidismo em relação à direção nacional."Não podemos andar a discutir o sistema político e a moralidade da política e que os deputados devem ser independentes e representar quem os elege e em contrapartida dizer que sim a tudo o que vem sabe Deus de onde", atacou o ex-líder da distrital do PSD de Lisboa que, tal como Rui Rio é favorável à eutanásia, mas não revelou ainda o seu sentido de voto na votação de amanhã."Amanhã verão", disse aos jornalistas, depois de explicar que a votação de amanhã não foi tema na última reunião da bancada do PSD e que amanhã não está agendada qualquer reunião antes do plenário.

Recorde-se que no Congresso do PSD foi aprovada uma moção que defendia precisamente a realização de um referendo. "O meu partido é um espaço de principios e não de conveniências. É nesse espaço que me sinto bem. Quando o partido passar a ser um local de conveniências convenientes não sera mais o meu espaço... Se o Dr. Rui Rio quiser continuar a ignorar o que os militantes afirmam e o congresso aprova esta no seu direito, mas terá a minha profunda reprovação e oposição. O PSD nao está a representar o nosso eleitorado!", escreveu Pedro Rodrigues na sua página de Facebook.