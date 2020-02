Cinco propostas - de PS, BE, PAN, PEV e IL - para a despenalização da morte medicamente assistida são discutidas e votadas esta quinta-feira, deixando de lado, para já, a possibilidade de um referendo. Mas como votariam os portugueses se tivessem um papel direto a dizer sobre o assunto?

Segundo dados do "Estudo Eleitoral Português 2019", realizado no ano passado após as eleições legislativas com o objetivo de "medir o comportamento eleitoral" dos portugueses, a opinião pública sobre a legalização da eutanásia permanece manifestamente dividida.

Na escolha entre duas frases – "A morte medicamente assistida (eutanásia) deve ser sempre permitida" e "A morte medicamente assistida (eutanásia) nunca deve ser permitida" -, a resposta mais frequente dos 1500 inquiridos foi um meio-termo, não concordando com nenhuma destas.





Eutanásia - a favor e contra Foto: Infogram

Ao todo, foram 260 as pessoas que disseram "concordar totalmente" com a legalização e despenalização da eutanásia, enquanto 229 consideram que esta "nunca deve ser permitida".

Quem é contra a eutanásia? Os mais velhos, mais religiosos e menos instruídos

O inquérito levado a cabo por investigadores do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa faz também distinção por escalão etário, escolaridade e frequência de local de culto, revelou através das redes sociais um dos autores, Pedro Magalhães.

Através de um gráfico que representa diferentes escalas etárias, é fácil perceber um padrão que coloca jovens tendencialmente a favor da despenalização da eutanásia, com pessoas com idades entre os 18 e 34 anos a assumirem uma postura de "4" numa escala de 1-10, sendo 1 quem pensa que a eutanásia deve ser sempre permitida, e 10 quem pensa que a eutanásia nunca deve ser permitida. Do outro lado, idosos têm uma posição mais perto do "6", indicando uma postura mais conservadora sobre o tema.





Eutanásia - escalão etário

Quanto à escolaridade, o mesmo inquérito revela que portugueses sem estudos têm maior propensão para não permitir a eutanásia, verificando-se uma descida gradual deste número nos diferentes níveis de escolaridade – do ensino primário ao ensino superior, passando pelo ensino secundário. O estudo revela também uma curiosidade: os portugueses que completaram um curso superior acreditam em maior escala que a eutanásia não deve ser permitida em relação àqueles que não concluíram cursos em universidades ou politécnicos.





Eutanásia - nível de escolaridade

A mesma análise conclui também que pessoas que frequentam locais de culto uma vez por semana ou mais acreditam em maior número que a eutanásia não deve ser permitida em relação àqueles que não praticam qualquer religião.





Eutanásia - frequência de local de culto

Os cinco projetos preveem que só podem pedir a morte medicamente assistida, através de um médico, pessoas maiores de 18 anos, sem problemas ou doenças mentais, em situação de sofrimento e com doença incurável. Propõem também a despenalização de quem pratica a morte assistida, nas condições definidas na lei, garantindo-se a objeção de consciência para os médicos e enfermeiros.

A questão de um possível referendo intrometeu-se entre estes projetos. Apenas CDS e Chega admitem vir a apoiar a proposta, mas nenhum dos partidos avançou com uma proposta. Ao mesmo tempo, grupos pró-vida e anti-eutanásia estão a recolher as 60 mil assinaturas para se realizar. Na quarta-feira, um grupo de deputados do PSD anunciou que iria propor o referendo, mas a direção da bancada não tenciona agendar essa proposta.