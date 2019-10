Renovação do Cartão do Cidadão pode sofrer interrupções devido a atualizações informáticas

Os serviços de renovação online do Cartão do Cidadão e de atendimento nos Espaços Cidadão podem vir a sofrer ocasionalmente intermitências nas próximas três semanas devido a atualizações dos sistemas informáticos, indicou o Ministério da Justiça esta segunda-feira.Em comunicado, o Ministério da Justiça (MJ) refere que vão ocorrer nas próximas três semanas atualizações informáticas nos sistemas de suporte para melhorar a prestação dos serviços associados ao Cartão de Cidadão.Segundo o MJ, esta atualização vai ser efetuada fora dos períodos de atendimento, mas "prevê-se que possam ocorrer alguns momentos de menor capacidade de resposta a nível do sistema informático, podendo o atendimento nas Conservatórias e Lojas de Cidadão ser mais demorado".No entanto, o MJ ressalva que não vai existir qualquer interrupção e não está comprometida "a emissão de documentos de identificação urgentes e muito urgentes"."Neste período, os serviços de renovação 'online' do Cartão de Cidadão e de atendimento nos Espaços Cidadão poderão ocasionalmente sofrer intermitências", acrescenta ainda a nota do Ministério da Justiça.