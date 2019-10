A revolta do conguito

Ao assistir à polémica que envolve o jogador de futebol Bernardo Silva e o seu amigo e colega de equipa Benjamin Mendy, não pude evitar um sentimento de revolta pela desproporcionalidade da reação mediática. Bernardo Silva dirigiu-se especificamente ao amigo, e não a um conjunto de pessoas, particularmente as negras. Considero que não se deve ignorar ou desvalorizar uma manifestação racista, mas este caso não será disso exemplo. Dando como certa a preexistência de uma forte amizade entre os dois futebolistas, esta deve constituir um elemento decisivo para uma qualquer avaliação do caso por terceiros (deixando em primeira linha ao amigo Mendy o direito de avaliar e julgar Bernardo Silva). É precisamente por isso que acho inaceitável toda a polémica erguida, que justifica uma declaração de guerra às novas "milícias" que nos dias de hoje nos querem impor quem somos, o que comemos, o que vestimos e, pelos vistos, até que amigos ter e como os tratar. Nem o núcleo essencial da nossa esfera privada, família e amigos, escapam aos ditadores do politicamente correto e da moda imposta por uma agenda que se não encontra assim tão escondida.

Se Benjamin Mendy, a "vítima", não se importou e até se riu do tratamento dirigido pelo colega e amigo, alguém tem o direito de, em seu nome, se mostrar ofendido? Se um namorado/a de uma pessoa com mais peso que aquele que ditam as regras da imagem, difundidas no espaço publicitário e numa rede social qualquer, se referir ao outro perguntando "como estás preguiçoso?", estes tratamentos devem ser publicamente sancionados? Claro que não, mesmo que seja por um qualquer IRA. Ainda bem que poucos sabem (e assim continuará a ser) a forma como brinco com a cor da pele, da minha e da de outros. Não sou discípulo do politicamente correto, e sou praticamente insensível a tendências, venham elas de onde vierem, e à publicidade, pela simples razão de não encontrar nelas nada que tenha sido ou seja importante ou decisivo na minha vida. Estranho por isso o alarme mediático que tudo isto causa – o que só se explica porque alguns deixaram de pensar pela sua cabeça, principalmente alguma juventude instalada e disponível para ajuntamentos barulhentos, mormente se significar uma folga às aulas.

Que não fiquem dúvidas que não defendo qualquer tolerância a atos racistas ou discriminatórios, quaisquer que eles sejam. Não defendo nenhum tipo de violência em espaços desportivos ou outros, e é por isso incompreensível que a Federação Inglesa, que conseguiu transformar o futebol em terras de Sua Majestade num espetáculo e um espaço de festa e paz para toda a família, seja a mesma a acusar o "nosso" Bernardo Silva de uma tolice, ao afirmar que um tweet que mais não é que uma brincadeira entre amigos será suscetível de ferir a regra E3 (1) - "Insulto ou impropério que traga descredito ao jogo" -, e (2) - "inclui referência, de forma expressa ou implícita, a raça, cor, ou etnia". Enfim, dá para tudo! Este é o tipo de afronta à liberdade que se sabe como começa, mas não como acaba, sobretudo no mundo volátil de hoje. A existir um castigo, será algo completamente desproporcional e inaceitável. O assunto resolve-se bem com uma recomendação pedagógica, pois não se ignora que quem vive no espaço mediático tem que proteger mais e melhor a sua esfera privada, ou aceitar o escrutínio dos outros, nem sempre justo e/ou tolerante.

Estes movimentos aparecem discretos, mas sempre cruéis. Já poucos se lembram do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, se ver obrigado a pedir desculpa por se ter mascarado de Aladino, pintando a cara de negro. Imaginem se tivesse optado por uma fantasia de escravo, de asiático ou de índio… Em suma, no próximo carnaval tenham muito cuidado: é preciso limitar a alegria e o recreio aos amigos, e a diversão não deve ferir nenhuma suscetibilidade. É perigosa esta hipocrisia de justiça e luta pela igualdade, principalmente quando é feita pelo silenciamento do que me causa desconforto. Não fico confortável com piadas sobre negros, mas não me passa pela cabeça proibir qualquer sátira, ou qualquer produto humorístico que o faça. O Racismo não está numa brincadeira de amigos, mas, por exemplo, no racismo institucional que esconde, limita e silencia. Tivemos há pouco eleições legislativas, e recebi um telefonema de um jornalista amigo, queixando-se da qualidade do jornalismo dos dias de hoje, por não ver ninguém corrigir a narrativa de um determinado partido que se dizia ser o primeiro a ter um negro como cabeça de lista (sendo que eu fui 3 vezes cabeça de lista em eleições). Eu respondi-lhe que isso não é mau jornalismo, mas uma questão de moda: os negros da esquerda têm sempre mais piada que os de direita. Porém, não me passa pela cabeça não respeitar a liberdade editorial…

Meu caro Bernardo Silva, não partilhamos a mesma paixão clubista, mas este "conguito" está contigo.