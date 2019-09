O caso Máfia de Sangue tem um novo arguido: a Convida, empresa ligada a Paulo Lalanda e Castro, ex-patrão de Sócrates na multinacional farmacêutica Octapharma. O Ministério Público suspeita de que Lalanda e Castro terá cedido a Luís Cunha Ribeiro, gestor público da Saúde, o uso gratuito de uma casa de luxo em Lisboa, no mesmo prédio onde Sócrates teve um apartamento, em troca de alegados favores em concursos na área do sangue.Leia mais no Correio da Manhã