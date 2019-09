O antigo primeiro-ministro não tem qualquer tipo de dúvidas: "a acusação judicial de Tancos tem uma evidente e ilegítima motivação política".E o socialista explica, este domingo, num artigo de opinião escrito para o jornal Expresso, que tem esta convicção baseando-se no "momento escolhido" para ser conhecida a acusação ("no meio da campanha eleitoral"), mas também "pela forma como o Ministério Público orientou a sua divulgação pública". Sócrates refere-se à divulgação da SMS entre o ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes e o deputado socialista Tiago Barbosa Ribeiro. Nessa mensagem, o ministro dizia já saber que as armas de Tancos iam aparecer naquele dia. "Todos os jornalistas foram atrás : "já sabia" – eis a smoking gun", escreve Sócrates, acrescentando logo de seguida: "Todavia, lida toda a mensagem, rapidamente nos apercebemos DE [sic] que o ministro diz que já sabia da recuperação das armas e não que sabia da forma ilegal como elas foram recuperadas".O ex-primeiro-ministro lamenta então todo o processo que se seguiu e condena "esse poder oculto, subterrâneo e quase absoluto que resulta dessa extraordinária aliança entre procuradores (alguns) e jornalistas". E Sócrates diz que as consequências por enquanto são apenas as vítimas mas que, mais tarde, também os juízes irão sofrer, já que o "seu papel na justiça penal caminhará para a irrelevância"."Afinal, já não precisamos deles: o ministério público investiga, o ministério público acusa, o ministério público julga – tudo isto nos jornais e nas televisões, seu terreno de eleição", diz o socialista no artigo publicado no semanário."Os tempos que vivemos são de normalização do abuso institucional. Acresce que, com tanto tempo para investigar e acusar, é difícil encontrar razões para o não terem feito antes da campanha. O que resta, pelas regras da experiência comum que tanto gostam de invocar, é que queriam que a acusação tivesse exatamente o efeito político que teve", diz ainda Sócrates.O ex-primeiro-ministro falou ainda sobre a atitude dos líderes dos dois maiores partidos nacionais. Quanto ao líder socialista e seu antigo ministro, António Costa, que, numa primeira oportunidade, com "esmeradíssima prudência, tratou o caso como assunto de intendência – isso é lá com a justiça", como se "do outro lado de toda esta conversa não houvesse pessoas reais. Como se não estivesse a falar de direitos individuais, de garantias, de Constituição. Como se o direito democrático não fosse, no que é essencial, a imposição de limites ao poder estatal", lamenta Sócrates, dizendo que Rio "produziu o momento mais singular de toda a campanha afirmando com coragem que a democracia não convive com julgamentos de tabacaria".No entanto, nem todas as opiniões são estanques, nem todas as ações. Sócrates considera que uma semana depois a situação se inverteu. Primeiro criticou Rio por decidir "atacar o primeiro-ministro dizendo que, se não sabia é grave e, se sabia, mais grave é ainda". "Esta afirmação só se percebe se o próprio partir do principio de que o ministro da defesa sabia, isto é, que ele é culpado. O ataque ao primeiro ministro pode ser político, mas é baseado no julgamento prévio do antigo ministro da Defesa. Em boa verdade, o que fez foi condenar sem ouvir a defesa e sem esperar pelo veredicto de um juiz", considera o socialista que depois aplaude a indignação mostrada por Costa face a estas declarações.