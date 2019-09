Um quarto de todos os incêndios investigados e com causas já apuradas este ano teve origem criminosa. Foram quase mil os casos em que há 100% de certeza que se tratou de fogo posto, entre 1 de janeiro e 31 de agosto, de acordo com um relatório do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas.Leia a notícia no Correio da Manhã