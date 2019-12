Lisboa lança concurso para 120 casas com renda acessível

As inscrições públicas para o primeiro concurso, com 120 casas, do programa de Renda Acessível da Câmara Municipal de Lisboa, abrem esta quinta-feira, 12 de dezembro.

O concurso, aberto a todos os habitantes da Área Metropolitana de Lisboa com rendimento enquadrado no programa e sem casa própria, decorre até ao dia 31 de janeiro de 2020.

As inscrições serão permitidas através do site "habitarlisboa.pt" onde passarão a ficar concentrados todos os programas públicos de habitação da autarquia: renda acessível, arrendamento apoiado e subsídio municipal de habitação.

Além das iniciativas já mencionadas, a CML prevê ainda a abertura de novos concursos ao longo de 2020. Lisboa tem avançado algumas medidas no sentido de contrariar a subida de preços de arrendamento.



Recentemente, a câmara de Lisboa já havia divulgado que poderá passar a autorizar, a titulo excecional, novas unidades de alojamento local em zonas de contenção desde que esteja em causa a reabilitação de edifícios em ruínas ou devolutos há mais de três anos nos quais, além de arrendamento a turistas, exista também arrendamento permanente para habitação com renda acessível.