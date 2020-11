Foi apresenntada esta segunda-feira uma queixa à Comissão Nacional de Eleições (CNE) por parte do núcleo de Oeiras da Iniciativa Liberal pela retirada de um cartaz onde era questionada a liderança do concelho por Isaltino Morais. A notícia está a ser avançada pelo jornal Expresso e foi confirmada pela SÁBADO. A IL refere que não tem a certeza se terá sido o município a retirar o cartaz, mas assume que devido ao teor da mensagem, pode ser uma hipótese.A Iniciativa Liberal diz que foi apanhada de surpresa pela retirada daquele cartaz. À SÁBADO a Comissão Nacional de Eleições assegura que os "municípios não podem simplesmente tirar um cartaz de um partido" e que primeiro "têm de notificar o dono do cartaz, justificando o porquâ de que a remoção ter de ser feita". De acordo com fonte oficial da CNE, que afirma desconhecer, para já, o caso, refere que as excepções para se retirar um cartaz são "muito poucas".A CNE explica ainda que, num caso hipotético, se a candidatura acabar por não remover o cartaz, o município terá a possibilidade de o fazer, mas caso isso aconteça e o partido ou responsável pelo dito cartaz recorrer e o "ato de retirada for declarado como ilícito, tem de ser o município a repor o cartaz", suportando todos os custos.O cartaz foi posto na sexta-feira numa estrutura que estava a ser usada há vários meses pelo partido, na esquina de ligação entre a Av. António Bernardo Cabral de Macedo e a Av. do Conselho da Europa, junto ao Oeiras Parque.Em declarações à SÁBADO, o porta-voz da IL de Oeiras explica que o partido nunca foi contactado para tirar aquele cartaz e que ficou espantado quando o mesmo desapareceu poucos dias depois de ter sido mudada a mensagem do mesmo. Anteriormente estava lá outro cartaz mais genérico da IL onde se podia ler "Nação Valente". Já o novo cartaz questionava os munícipes de Oeiras se confiariam "as contas da sua casa" a Isaltino Morais. "Nós não temos a certeza de ter sido a Câmara a retirar o cartaz, mas devido o teor do mesmo, não excluímos essa hipótese", refere o porta-voz, acrescentando que o partido já apresentou a queixa à CNE.Na queixa enviada à CNE, o partido refere que o cartaz foi retirado sem a "autorização e conhecimento do partido", escrevendo ainda o núcleo de Oeiras que a estrutura "terá sido retirada previsivelmente pela Câmara Municipal de Oeiras".À Comissão, o partido refere que a estrutura para a propaganda "estava colocada desde o dia 21 de março de 2020, tendo sido mudada a lona no passado dia 20 de novembro. E no dia seguinte a estrutura já não se encontrava no lugar".A SÁBADO contactou a Câmara Municipal de Oeiras, aguardando uma resposta.