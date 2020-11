Portugal registou mais 3.919 casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Desde ontem que se registaram também mais 85 mortes, elevando o número total de mortes para 4.056, revela o boletim diário epidemiológico da Direção Geral da Saúde (DGS).Depois de Portugal ter demorado sete meses a atingir as 3.000 vítimas mortais - o que aconteceu a 10 de novembro -, bastaram duas semanas para ultrapassaram as 4.000. É expectável que o pico de casos desta segunda vaga aconteça nos próximos dias, mas a mortalidade ainda deve permanecer elevada nas próximas semaanas, devendo atingir o pico apenas no início de dezembro, segundo as previsões do Centro Europeu de Controlo de Doenças.Foram também internados mais 34 doentes infetados com o novo coronavírus desde ontem. Num total de 3.275 doentes internados, dos quais 506 nos cuidados intensivos, ultrapassando pela primeira vez desde março os 500 doentes nestas unidades. Portugal está assim perto de ultrapassar a capacidade deste tipo de unidades - aumentada já para as 569 camas. A capacidade pode ainda chegar quase às 1.000 camas, mas para isso, os hospitais serão obrigados a parar a atividade médica programada.Apesar das marcas mais pessimistas ultrapassadas esta terça-feira, as últimas 24 hora registaram também um dos mais elevados números de casos recuperados: 7.406. O que faz com que o número de casos ativos tenha caído 3.572 casos, estando agora nos 80.432 casos ativos.As mulheres continuam a ser o género mais afetado pelo novo coronavírus (145.191 casos, comparando com os 118.649 entre os homens). Existem ainda 4.881 casos em que o apuramento do género ainda está a decorrer, uma vez qque este não é um dado fornecido de forma automática, refere o relatório de situação epidemiológica da DGS. Mas os homens continuam a registar uma mortalidade mais elevada. Das vítimas mortais da covid-19, 2.905 eram homens e 1.961, mulheres.