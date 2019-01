três crimes de peculato, um de abuso de confiança, um de falsificação de documentos e um de branqueamento cometidos entre 1999 e 2000.

No dia 22 de janeiro, Vale e Azevedo soube que os crimes de que estava acusado relacionados com o desvio de dinheiro de direitos televisivos do Benfica tinham prescrito. Os factos imputados ao antigo presidente do Benfica remontavam ao final da década de 90. O julgamento estava marcado para 7 de março, mas o Tribunal da Relação de Lisboa entendeu estar prescrito o procedimento criminal.



A 12 de novembro de 2012, João Vale e Azevedo foi entregue às autoridades judiciárias portuguesas no âmbito de um Mandado de Detenção Europeu para cumprir uma pena pelas condenações nos processos Ovchinnikov/Euroárea, Dantas da Cunha e Ribafria, por crimes de burla e apropriação indevida de dinheiro, entre outros.



Em 2016, saiu da prisão da Carregueira por ter cumprido cinco sextos da pena e rumou a Londres. Depois, foi condenado de novo, o que motivou o Mandado de Detenção Europeu que aguarda resposta.



Desde junho de 2016 que Vale e Azevedo se encontra em liberdade condicional. Ele e a mulher declararam-se insolventes, alegando não ter rendimentos além de 441,7 euros mensais. Contudo, em junho de 2018, o antigo presidente benfiquista alugou um jato privado por quase 20 mil euros e partiu para Londres.



Regra da especialidade favorece Vale e Azevedo

Uma regra do Mandado de Detenção Europeu prevê que uma pessoa "entregue em cumprimento de um mandado de detenção europeu não pode ser privada de liberdade por um infração praticada em momento anterior à sua entrega e diferente daquela que motivou a emissão do mandado de detenção europeu".



A regra só não se aplica caso Vale e Azevedo abdique desta proteção, ou se as autoridades britânicas - a quem cabe executar o mandado - autorizarem.

As autoridades britânicas solicitaram "recentemente" informações complementares ao Ministério Público acerca de Vale e Azevedo , sobre quem pende um Mandado de Detenção Europeu (MDE) para que cumpra 10 anos de pena de prisão, confirmou a Procuradoria-Geral da República . A sentença deve-se aPorém, ainda se aguarda uma decisão das autoridades britânicas acerca deste mandado emitido em outubro de 2018. Logo que o Ministério Público tomou conhecimento da sentença, "emitiu MDE com pedido de ampliação da extradição relativamente à condenação". Contudo, a advogada de Vale e Azevedo considerou ao jornal Público que os esforços de Portugal podem ser em vão. "Nas decisões anteriores sobre a ampliação do mandado os tribunais ingleses já consideraram ilegal a realização do julgamento, que decorreu na ausência do arguido, apesar de, nessa altura, ele estar preso em território nacional", afirmou.