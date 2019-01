Fundador da Critical Software Gonçalo Quadros é Prémio Universidade de Coimbra 2019

Gonçalo Quadros foi um dos fundadores da Critical Software, empresa tecnológica sediada em Coimbra, com subsidiárias nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Brasil, entre outros países.

O cofundador e presidente-executivo da empresa tecnológica Critical Software, Gonçalo Quadros, foi hoje distinguido com o Prémio Universidade de Coimbra 2019, anunciou o reitor João Gabriel Silva.



Formado em engenharia eletrotécnica, Gonçalo Quadros trabalhou na indústria antes de obter o grau de doutor, em 2002, em informática e redes de computadores, na Universidade de Coimbra, onde também já foi professor.



O nome de Gonçalo Quadros "foi aprovado por unanimidade" pelo júri constituído para esta distinção, que considera que o cofundador da Critical Software "representa e tem representado ao longo dos anos aquilo que a Universidade deve fazer nos tempos atuais: Usar o conhecimento avançado para o desenvolvimento da sociedade", afirmou João Gabriel Silva, durante o anúncio do vencedor do galardão, que decorreu hoje na Universidade de Coimbra (UC).



Para o reitor da UC, a Critical Software, a que Gonçalo Quadros "dedicou a sua vida", tem uma posição "de absoluto destaque", seja ao nível da criação de emprego qualificado ou pelo reconhecimento de instituições de "enorme relevância internacional", nomeadamente a agência espacial americana NASA, a agência espacial chinesa ou o construtor automobilístico alemão BMW - tudo entidades com quem a tecnológica portuguesa trabalha.



"Além do mais, tem tido uma política de efetiva promoção de um desenvolvimento mais harmonioso do território", ao criar delegações da empresa em cidades do interior, como Vila Real, Viseu ou Tomar, "o que não é habitual neste mundo português cada vez mais hiperconcentrado", frisou João Gabriel Silva, que foi professor de Gonçalo Quadros e orientador da sua tese de mestrado.



O reitor da Universidade de Coimbra notou ainda que "um dos 'clichés' da Universidade de Coimbra é que é uma instituição parada no tempo. A Critical é uma das múltiplas demonstrações que isso não corresponde a realidade alguma", sendo a maior 'spin off' daquela instituição de ensino superior.



Gonçalo Quadros foi distinguido, em 2006, pelo Presidente da República com a Ordem de Mérito Grande-Oficial, tendo já recebido outros prémios, como o INSEAD Entrepreneurship Award, o Emerging Entrepeneur of the Year pela delegação portuguesa da Ernst & Young e o prémio Personalidade do Ano 2012 pela Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação.



A Critical Software nasceu em 1998, em Coimbra, sendo uma empresa especializada em serviços para o suporte de sistemas críticos orientados à segurança e ao negócio das empresas, que tem trabalhado em setores como o automóvel, a aeronáutica, o espaço ou a defesa.



Entre 2005 e 2012, Gonçalo Quadros foi presidente executivo da Critical Software, tendo regressado a essa posição em 2014.



O Prémio Universidade de Coimbra, no valor de 25 mil euros, distingue uma personalidade de nacionalidade portuguesa que se tenha afirmado por uma intervenção particularmente relevante e inovadora nas áreas da cultura ou da ciência.



O galardão, instituído em 2004, patrocinado pelo banco Santander Totta e apoiado pelo Jornal de Notícias, já distinguiu o crítico gastronómico José Quitério, o antigo reitor da Universidade de Lisboa Sampaio da Nóvoa, o cineasta Pedro Costa, o músico e compositor António Pinho Vargas, a cientista Maria de Sousa, o investigador catedrático de química Adélio Mendes e o artista plástico Julião Sarmento, entre outros nomes.



O prémio da edição deste ano é entregue em 01 de março, durante a sessão solene comemorativa do aniversário da Universidade de Coimbra.