Covid-19: Estamos a testar demasiado os mais novos?

Vasco, de 1 ano de idade, desata num pranto mal vê a técnica do laboratório de análises a abrir a embalagem da zaragatoa. “Assim que me sento com ele na cadeira, já sabe o que vem aí e começa logo a espernear”, conta a mãe, Cláudia Rodrigues de Carvalho. O menino tem feito testes frequentes à Covid nas últimas semanas devido a casos positivos entre as funcionárias da creche que frequenta. “Se os casos fossem em crianças, entenderia, porque eles partilham os brinquedos. Agora, as educadoras usam máscara. E se ele não tem sintomas, não percebo para quê testar.”



Desde o início do ano, que são as creches e as escolas a decidirem o procedimento perante um caso positivo nas salas. Até ao final de 2021, os casos positivos eram reportados ao delegado de saúde que, por sua vez, indicava se a turma ficava em isolamento ou não. Este ano, perante uma variante mais transmissível, mas menos grave, a Direção-Geral da Saúde emitiu novas orientações: só os alunos positivos e respetivas famílias ficam em isolamento, os colegas são considerados contactos de baixo risco e devem realizar testes laboratoriais PCR ou testes antigénios nas farmácias até ao terceiro dia de contacto.



Mas a forma de atuar varia: há escolas que continuam a informar o delegado de saúde, para que este emita as prescrições de testes PCR; outras avisam os encarregados de educação de que há um caso positivo na turma e recomendam-lhes a realização de um teste antigénio. E outras exigem a realização de um teste antigénio todas as semanas, para evitar ainda mais testes. É o caso do Centro de Ação Social de Palhais, no Barreiro.