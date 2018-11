Antigo deputado do PSD perde mais um recurso no Tribunal Constitucional (mas ainda pode recorrer). Saiba como Duarte Lima tem conseguido fugir à pena de prisão desde a condenação.

Quase sete anos depois de ter sido detido preventivamente no âmbito do chamado caso Homeland, Domingos Duarte Lima perde mais um recurso relacionado com caso BPN. Contudo, foi uma "decisão sumária de não conhecimento do recurso", isto é, o juiz-relator do Tribunal Constitucional (TC) não apreciou o conteúdo da contestação de Duarte Lima, tornando esta decisão passível de recurso para a conferência de juízes do TC.



O antigo deputado do PSD tem agora a possibilidade de apresentar mais um recurso. Apesar de estar cada vez mais perto da prisão, Duarte Lima tem conseguido evitar a prisão. Tal como a SÁBADO avançou em Agosto, uma procuradora das varas criminais de Lisboa assinou, no passado dia 26 de Julho, os mandados de detenção do ex-deputado do PSD e de Vítor Raposo, o empresário que com ele foi condenado a uma pena de prisão efectiva no processo que investigou uma burla de 47 milhões de euros cometida com dinheiro do antigo Banco Português de Negócios (BPN). Em linguagem jurídica, o processo transitou em julgado - ou seja, não tem mais possibilidades de recurso e a sentença torna-se efectiva. Esse é o entendimento de um procurador-geral-adjunto do Supremo Tribunal de Justiça, que ordenou a devolução do processo à 1ª instância e a consequente promoção dos mandados de detenção, o que foi de imediato feito pela procuradora de turno.



Ao que a SÁBADO apurou, a juíza que recebeu os mandados emitidos pelo Ministério Público, porém, entendeu que ainda há um recurso por resolver, admitido pelo Tribunal da Relação de Lisboa em Maio de 2017, sobre a possibilidade de recorrer para o Tribunal Constitucional e, para já, não os assinou. Mas é a única porta que falta fechar e, tendo em conta as decisões do Tribunal Constitucional neste caso, todas contrárias a Duarte Lima, não deverão faltar muitos dias para a execução dos mandados.



Quando tal for feito, restará uma de duas opções: ou o advogado e o empresário serão detidos por um órgão de polícia criminal para cumprimento de pena ou serão notificados para se apresentarem num estabelecimento prisional. Seja qual for a opção tomada, Duarte Lima parece não ter saída. E com um mandado de captura internacional emitido pelas autoridades brasileiras, no processo do homicídio de Rosalina Ribeiro, o advogado nem sequer pode sair do país, sob pena de ser detido e extraditado para o Brasil. Contactado pela SÁBADO, Raul Soares da Veiga, advogado de Duarte Lima, mostrou-se surpreendido com a promoção dos mandados de detenção, sublinhando que não foi notificado da descida do processo à 1ª instância. Na sua opinião, o normal seria que o processo fosse devolvido à Relação de Lisboa e não à 1ª instância.



Já o advogado de Vítor Raposo, Paulo Sá e Cunha, também disse desconhecer a emissão de mandados de detenção, mas não se mostrou admirado. "Deve estar quase a acontecer", afirmou.



Este será o culminar de um longo processo que teve início em 2010, depois de a SÁBADO ter publicado, em Janeiro desse ano, uma investigação que dava conta de que Duarte Lima tinha participado, de forma dissimulada, num negócio para a compra de 44,75 hectares de terrenos em Oeiras na área para onde estava prevista a construção das novas instalações do Instituto Português de Oncologia, que não veio a concretizar-se.



Com o cenário de uma grande valorização dos terrenos no horizonte, o antigo deputado e Vítor Raposo montaram um esquema com os advogados dos herdeiros dos terrenos em causa, que pertenciam à família Neta Franco, para os comprarem abaixo do preço de mercado. Para isso, constituíram o fundo imobiliário Homeland, em 2007, que era detido em 85% (8,5 milhões de euros) por Pedro Lima - filho de Duarte Lima - e Vítor Raposo e ainda em 15% pelo Fundo de Pensões do BPN. Os terrenos foram adquiridos por 47,8 milhões de euros pelo fundo Homeland, com dinheiro emprestado pelo banco nacionalizado em 2008, quando o seu valor de mercado rondaria os 30 milhões. Para além disso, os herdeiros da família Neta Franco não terão recebido vários milhões de euros que lhe eram devidos pelo negócio - dinheiro que acabou por ser distribuído pelos vários envolvidos na burla. O prejuízo apurado pelo tribunal para a Parvalorem, empresa que ficou com a missão de recuperar os créditos do banco depois da falência, foi de 17.845.000 euros.



Duarte Lima viria a ser detido em casa a 17 de Novembro de 2011, sob forte atenção mediática. Três anos depois, o tribunal de primeira instância condenou-o a 10 anos de prisão efectiva por um crime de burla qualificada ao BPN, em co-autoria com Vítor Raposo (condenado a seis anos de cadeia), e por outro de branqueamento de capitais. Entre os restantes arguidos estavam Francisco Canas, já falecido, condenado a quatro anos de prisão por branqueamento de capitais; e os irmãos advogados João e Pedro Almeida Paiva, condenados, respectivamente, a quatro e dois anos e meio de prisão, com pena suspensa mediante o pagamento de 50 mil euros ao IPO, por burla qualificada e falsificação de documentos. Pedro Lima foi absolvido dos crimes de burla qualificada e branqueamento de capitais.



Recursos em série

Depois de recorrerem para o Tribunal da Relação de Lisboa, os arguidos viram os desembargadores Rui Rangel e Francisco Caramelo reduzirem a pena de Duarte Lima para seis anos de prisão efectiva, a de Vítor Raposo para quatro anos, a de Francisco Canas para quatro anos e a dos irmãos João e Pedro Almeida para, respectivamente, dois anos e seis meses e dois anos de cadeia. O que parecia ser uma benesse para Duarte Lima acabou por não o ser: as penas inferiores a oito anos não permitem recurso para o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) e o advogado ficou com menos opções de defesa.



Ainda assim, Duarte Lima não desistiu - e recorreu na mesma. Em resposta, o juiz conselheiro Sebastião Póvoas, à época vice-presidente do Supremo e hoje presidente da Entidade Reguladora da Comunicação Social, deixou-lhe um aviso, por ter recorrido quando não dispunha de tal possibilidade: "A insistência do requerente parece indiciar que busca evitar, ou protelar no máximo, o cumprimento de julgado na parte penal, razão por que podemos antever uma situação que, a manter-se, justificará o uso da faculdade do artigo 670 do CPC (eventual extracção de traslado para cumprimento da parte presuntivamente transitada - condenação penal)", escreveu, a 11 de Outubro de 2017.



No dia seguinte, o ex-deputado apresentou novo recurso, agora no Tribunal Constitucional, com três argumentos: não ter sido ouvido quanto a uma alegada mudança do objecto do seu recurso para a Relação de Lisboa; que os fundamentos deste para manter a condenação e pena de prisão efectiva, ainda que diminuída, eram contraditórios; e ainda não ter havido uma pronúncia. No entanto, o recurso foi liminarmente indeferido no passado dia 6 de Junho pelos juízes José Teles Pereira, Cláudio Monteiro, Maria de Fátima Mata-Mouros e João Pedro Caupers.



Assim que recebeu o processo de volta à 1ª instância, a procuradora do MP emitiu os mandados, amparada no entendimento de um procurador-geral-adjunto do Supremo que é concludente: o único recurso que subsiste no STJ é de natureza cível e isso não impede a emissão dos mandados de detenção tendo em vista o cumprimento de pena - e foi isso que foi feito. Cumpriu-se, aparentemente, a ameaça de Sebastião Póvoas: foi dada luz verde para que seja cumprida a parte criminal do processo já transitada.



Cercado pela Justiça

Contudo, este não é o único processo judicial em que Duarte Lima está envolvido. Haverá pelo menos mais quatro inquéritos a decorrer ou em fase de julgamento que poderão aumentar o tempo que o ex-deputado terá de passar na cadeia. Aquele em que se adivinha o desfecho mais imediato é o processo em que o advogado está a ser julgado pelo crime de abuso de confiança por, alegadamente, se ter apropriado indevidamente de mais de cinco milhões de euros que pertenceriam a Rosalina Ribeiro, a última companheira do empresário Lúcio Tomé Feteira, morta a tiro em Maricá, a 100 km do Rio de Janeiro, em Dezembro de 2009. De acordo com a acusação do MP, Rosalina ter-lhe-á transferido essa verba para uma conta na Suíça, em 2001, a título provisório, para que ele a guardasse enquanto decorressem as acções judiciais interpostas pelos herdeiros de Lúcio Feteira. O caso aguarda a leitura da sentença.



O segundo processo que poderá seguir em breve para julgamento em Lisboa é o do homicídio de Rosalina Ribeiro, pelo qual Duarte Lima foi acusado, em Outubro de 2011, pela Justiça brasileira. Na época, o juiz de Saquarema emitiu um mandado de captura internacional em nome do ex-deputado - contudo, como Portugal não extradita cidadãos nacionais, Duarte Lima manteve-se a salvo da prisão. O Ministério Público brasileiro decidiu então enviar o caso para ser julgado em Portugal.



A defesa de Duarte Lima opôs-se, com um argumento contrário a tudo o que tinha defendido até então: só um julgamento no Brasil lhe daria as necessárias garantias de defesa. No entanto, o recurso do advogado para o Supremo Tribunal de Justiça brasileiro acabou por ser rejeitado, noticiou em Maio deste ano o jornal i.

O terceiro caso é mais recente - e desconhecido, até agora. Ao que a SÁBADO apurou, o Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa instaurou um inquérito para investigar se Duarte Lima cometeu o crime de insolvência dolosa. O inquérito nasceu de uma certidão que foi extraída do processo de insolvência de Duarte Lima - situação que foi declarada por sentença do Tribunal de Comércio de Lisboa no final de 2016. Em causa estará uma eventual ocultação de património por parte do ex-deputado com a intenção de prejudicar os seus credores. Raul Soares da Veiga, advogado de Duarte Lima, disse à SÁBADO que esta insolvência "não é ainda um processo-crime porque entendemos que não é dolosa", apontando algumas "incongruências" ao documento. Subinhou ainda que só foram citados mas não ouvidos em inquérito.



Dividas acumuladas

O processo de insolvência nasceu a 28 de Agosto de 2015 e veio juntar-se ao verdadeiro imbróglio jurídico em que Duarte Lima está envolvido. Nessa data, o Novo Banco invocou o não pagamento de dois créditos, no total de 1.9 milhões de euros, referentes à hipoteca de duas fracções que correspondem ao 11º andar do edifício na Av. Visconde Valmor, onde o advogado vive há vários anos, para pedir a insolvência.



Duarte Lima contestou este pedido, alegando que o Novo Banco não era seu credor e que a sua dívida pertencia, isso sim, ao Banco Espírito Santo. De acordo com os documentos a que a SÁBADO teve acesso, o ex-deputado argumentava que não era para si claro que os seus créditos tinham passado para o Novo Banco com a extinção do BES e que, por isso, a instituição não teria legitimidade para pedir a insolvência. Para além disso, alegava que tinha em curso uma acção em que punha em causa o montante da dívida, o que embargava o pagamento dos créditos.



No entanto, não ficou por aí. Em Novembro desse mesmo ano, Duarte Lima informou o tribunal de que tinha apresentado um Processo Especial de Revitalização (PER), em que apresentava uma lista provisória de credores. Entre eles estavam a Parvalorem SA, o Novo Banco, mas também a MEO, o empresário José Bento dos Santos e ainda José Augusto Vieira Silvério. Este último assumia especial importância porque era aquele com quem Duarte Lima anunciava ter chegado a um acordo de pagamento - condição essencial para dar início ao PER. A dívida era de 15 mil euros. Contudo, este plano viria a ser encerrado em Abril de 2016 por falta de acordo com os credores.



Em Dezembro desse ano, seria lida na 1ª Secção de Comércio da Comarca de Lisboa a sentença de declaração de insolvência de Duarte Lima. Para além dos identificados no PER - exceptuando José Silvério, que desapareceu -, surgem como credores do advogado várias pessoas colectivas e individuais (ver infografia). Entre as primeiras estão a Caixa de Previdência de Advogados e Solicitadores, a Câmara Municipal de Lisboa, o condomínio do Prédio Edifício Valmor, o Estado, e a Herança de Lúcio Feteira.



Aqui, a única dívida contestada por Duarte Lima é a reclamada pelos herdeiros do industrial de Leiria. O advogado não negou ter recebido o dinheiro mas alega que o mesmo se deveu ao pagamento de honorários de vários anos e diz nunca ter desconfiado da sua origem ilícita. Duarte Lima alegou ainda que as queixas-crime contra si foram arquivadas - mas não mencionou a acusação de abuso de confiança, pela qual aguarda sentença. Apesar das várias tentativas, a SÁBADO não conseguiu contactar Olímpia Feteira até ao fecho desta edição. Contactada pela SÁBADO, Filipa Cotta, a advogada da sociedade PLMJ, que representa a Herança de Lúcio Feteira, justifica a entrada no processo pelo facto de Duarte Lima ter "sido declarado insolvente". A advogada estranha ainda esta declaração, uma vez que o ex-deputado "nunca foi conhecido pelas dificuldades financeiras".



De companheira a credora

Entre os credores individuais estão duas antigas funcionárias de Duarte Lima, que já receberam uma parte da dívida através do fundo de garantia salarial do Estado. A primeira é Maria dos Santos Paulo. A segunda,

Marlete Rosa de Oliveira - que para além de secretária terá sido companheira de Duarte Lima e estava no Brasil com o advogado na altura da morte de Rosalina Ribeiro.



Outro dos credores é o empresário e gastrónomo José Bento dos Santos, que reclama a Duarte Lima mais de 70 mil euros em rendas não pagas entre Março de 2013 e Maio de 2015. Contactado pela SÁBADO, José Bento dos Santos recorda que a dívida se refere a "um andar de 200 metros quadrados" na Av. Conde Valbom, em Lisboa, que a empresa de que o advogado era sócio lhe tinha arrendado. "O processo anda nos tribunais há anos para tentar recuperar esse crédito. Ele era nosso inquilino mas nunca o conheci nem estive ao pé dele", afirma.



Para garantir o pagamento das dívidas, foram apreendidos vários bens de Duarte Lima. Desde logo as duas fracções no 11º andar da Av. Visconde Valmor, sobre as quais existe uma hipoteca do Novo Banco. A pensão de cerca de 1.500 euros que o advogado recebe mensalmente pelos anos em que foi deputado também está arrestada, com entregas mensais à massa insolvente de cerca de 600 euros. Foi também pedida a apreensão das contas que Duarte Lima tinha no Novo Banco. E apesar de o NB ter indicado que essas contas estavam congeladas à ordem do caso Homeland, o processo de insolvência notificou o inquérito-crime para que os valores sejam transferidos para a massa insolvente. Foi também apreendido o prédio urbano de que Duarte Lima é proprietário em Miranda do Douro. No entanto, em Novembro de 2017, as irmãs do advogado, Esmeralda e Maria de Lurdes, impugnaram este penhor alegando terem direito ao usufruto vitalício sobre o imóvel. A massa insolvente contestou este pedido mas ainda não há decisão do tribunal.



Para além disso, foram apreendidos inúmeros bens móveis existentes no apartamento: dois exemplares da pintura flamenga do século XVI, La deposition de la Croix e Vierge à L'Enfant; inúmeras porcelanas chinesas do século XVIII, bem como sofás, móveis, etc. Ao que a SÁBADO apurou, apesar de já terem sido colocados no mercado, nenhum foi vendido devido ao baixo valor das propostas apresentadas. Apesar das várias tentativas, não foi possível contactar a administradora de insolvência, Teresa Revês, até ao fecho desta edição.



Obras de arte desaparecidas

Em parte, foram as obras de arte adquiridas por Duarte Lima ao longo dos anos que deram origem ao inquérito por insolvência dolosa. A primeira a requerê-lo foi a Parvalorem SA. Os representantes da entidade responsável pela recuperação dos créditos do BPN alegaram ter havido culpa do "insolvente" na criação e agravamento da sua situação financeira. Para o suportar, revelaram que antes de ser declarado insolvente, Duarte Lima estava a negociar o pagamento da sua dívida, alegando a intenção de vender obras valiosas - que terão desaparecido e não fazem parte da lista das que foram apreendidas. A Parvalorem alega também que tais objectos poderão ter sido enviados para o estrangeiro, nomeadamente Londres.



Na base desta alegação estará a apreensão, por parte do MP, de um quadro de Pieter Brueghel, o Jovem (The wedding procession), datado de 1627, que foi localizado na capital britânica em Abril de 2015. Segundo noticiou a Lusa, o quadro foi vendido pela Sotheby's a uma galeria suíça por dois milhões de euros, verba que serviu para abater o valor em dívida à Parvalorem. Na época, Duarte Lima garantiu que a venda foi "feita dentro da legalidade", que "não houve apreensão" e que o quadro "esteve sempre" na sua posse.



O pedido de insolvência dolosa foi acompanhado pela Herança de Lúcio Feteira. Os herdeiros alegaram a ocultação da riqueza com base no conhecido estilo de vida luxuoso de Domingos Duarte Lima e na argumentação já apresentada pela Parvalorem. Dois dos exemplos invocados de bens conhecidos do antigo deputado que não constam no rol de bens apreendidos estão uma propriedade em Sintra e outra na Quinta do Lago - esta última alvo de buscas aquando da detenção do advogado em Novembro de 2011 e que terá, entretanto, sido vendida.



A "elite" do regime

Apesar da oposição de Duarte Lima, Teresa Revês deu um parecer favorável à qualificação da insolvência como dolosa, opinião que foi partilhada pelo MP. Mesmo sem uma decisão definitiva, foi extraída uma certidão para investigar o crime num inquérito autónomo. Caso seja condenado, Duarte Lima não beneficiará da exoneração do passivo restante no final de cinco anos. As dívidas perdurarão para sempre.



Longe vão os tempos em que Duarte Lima era uma figura influente na sociedade portuguesa e os jantares exclusivos no 11º andar da Av. Visconde Valmor uma espécie de quem é quem do poder em Portugal. José Sócrates, um amigo que o advogado visitava em São Bento e no seu apartamento na Rua Braamcamp, foi um dos que frequentaram os famosos jantares. Foi, aliás, na casa de Duarte Lima que o ex-primeiro-ministro foi apresentado a Ricardo Salgado. Por lá passaram também o ex-chairman do Banco Privado Português, João Rendeiro, o então casal Manuel Maria Carrilho e Bárbara Guimarães, o ex-líder do CDS Adriano Moreira ou os jornalistas Margarida Marante e Emídio Rangel. Entre os seus amigos contavam-se também o falecido banqueiro Horácio Roque e José Manuel Espírito Santo.



Conta quem os frequentou que os eventos eram "impressionantes" não só pelas presenças, mas também pela casa - repleta de obras de arte e com uma decoração assinada pelo ateliê de Graça Viterbo (que terá custado 705 mil euros) - e pelo serviço, preparado inúmeras vezes pelo chef Luís Suspiro. Os eventos, mas também os habituais almoços em restaurantes como o Solar dos Presuntos ou o Mercado do Peixe, pararam há cerca de oito anos, quando surgiram as notícias do seu envolvimento na morte de Rosalina Ribeiro. Mas essa não foi a primeira vez que o advogado se viu envolvido em processos judiciais ou em dúvidas relacionadas com a origem da sua riqueza.



Ascensão e queda

Domingos Duarte Lima nasceu a 20 de Novembro de 1955 em Peso da Régua. Quando tinha 11 anos, o seu pai morreu de cancro. A mãe ficou sozinha, com nove filhos para criar, que alimentava com a venda de peixe e fruta numa loja em Miranda do Douro. Duarte Lima ajudava-a depois das aulas e ao fim-de-semana. Ia à catequese, era acólito e apaixonou-se pela música. Aos 13 anos tornou-se organista na Sé. Aos 16 começou a dar explicações e ganhava o suficiente para comprar colecções de selos em Lisboa, onde passava férias em casa das irmãs mais velhas.



Terminou o liceu na capital. Empregou-se na imobiliária do tio Júlio, irmão da mãe, e aos 23 anos construiu a casa em Miranda do Douro onde ainda hoje vivem as irmãs Maria de Fátima e Lurdes - a mesma que está arrestada. Em Lisboa, entrou para o curso de Direito na Universidade Católica, onde conheceu Margarida Marante, que por sua vez o apresentaria a Ângelo Correia. "Era um rapaz pobre, apadrinhei-o, foi meu adjunto [no Ministério da Administração Interna] de 1981 a 1983", contou à SÁBADO em 2011.



A 18 de Novembro de 1982 casou-se com Alexina Bastos Nunes. A cerimónia realizou-se em Fátima, e foi conduzida pelo bispo de Bragança, D. António José Rafael. No ano seguinte, pela mão de Ângelo Correia, integrou a lista de candidatos a deputados do PSD por Bragança e chegou ao parlamento. Nessa altura declarou um rendimento de 53 mil escudos (1.602 euros, de acordo com a tabela de conversão do site Pordata), uma casa em Miranda do Douro, um apartamento em Linda-a-Velha e um Toyota Carina. Oito anos depois, quando foi eleito líder parlamentar do PSD, tinha já um Alfa Romeu e um Honda Civic e dois depósitos a prazo: um de 50 mil euros e outro de 67.500.



No PSD começou a dizer-se que ganhara muito dinheiro na euforia da Bolsa. Em 1987 comprou o apartamento no Via Veneto, na Av. João XXI, e em 1990 trocou-o pelo andar no Edifício Valmor. Passou a fazer viagens ao estrangeiro e a adquirir obras de arte - sinais de uma riqueza que poucos explicavam.



A sua primeira queda deu-se a partir de Dezembro de 1994, depois de O Independente publicar a manchete Casa Cheia, com suspeitas de fuga ao fisco. Seguiram-se várias outras, do mesmo semanário e do jornal Público, em que os seus negócios foram investigados. Pressionado, deixou o parlamento e pediu à Procuradoria-Geral da República uma auditoria às suas finanças pessoais. O processo acabou arquivado em 1997, mas as suas conclusões deixaram dúvidas sobre o enriquecimento inexplicado de Duarte Lima.



Reabilitado pela doença

A análise às contas do deputado demonstrou que, entre 1986 e 1994, o advogado depositou mais de 750 mil contos (cerca de seis milhões de euros em valores actuais), um quarto dos quais em numerário (ver caixa) e não declarado ao fisco. A maioria dos depósitos foi feita em 1992 e 1994, quando era líder parlamentar. O deputado justificou-os com rendimentos de investimentos em bolsa e no mercado não oficial de capitais, com a compra e venda de obras de arte e honorários de advogado. Mas como clientes foram apenas identificadas duas empresas: a Associação Nacional de Farmácias e a Mota & Companhia.



Relativamente ao apartamento no Edifício Valmor, a investigação concluiu que o valor declarado de compra ficava abaixo do real. Mas não foi encontrada documentação para suportar uma acusação de fuga à Sisa. No caso da Quinta da Encosta, em Sintra, Duarte Lima comprou dois lotes, mas na escritura a propriedade ficou em nome de uma sobrinha, Alda de Deus, que não tinha meios para tal. O valor declarado dos terrenos foi de 180 mil euros, quando na verdade custaram 790 mil. Os números acabaram por ser rectificados dois dias antes da manchete de O Independente.

O arquivamento do processo permitiu-lhe regressar à política. Mas pouco depois voltou a afastar-se, quando lhe foi diagnosticada uma leucemia. Esteve seis meses em tratamento no IPO, seguidos de um transplante de medula de um irmão. Ficou internado num quarto com 10 metros quadrados, onde tocava órgão com auscultadores para não incomodar os outros doentes e lia durante nove horas diárias. Superou a doença e acabou por criar a Associação Portuguesa contra a Leucemia.



Do ponto de vista mediático, a doença reabilitou-o. Organizou galas de recolhas de fundos, sempre ao lado da nova mulher, Maria Paula, a ex-secretária com quem casou em casa. Eventos que contavam com altas figuras da política, desporto, música e televisão. Em 2005, com Santana Lopes na liderança do PSD, voltou ao parlamento. Declarou então um rendimento anual de 441.583 euros. Quando deixou o cargo, em 2009, declarou 232.741 euros de rendimento, um PPR de 207 mil euros aberto no BES - mas ocultou os negócios milionários em que estava envolvido. Negócios que agora o levarão à prisão.