A casa de Domingos Duarte Lima na Avenida Visconde de Valmor, no centro de Lisboa, está à venda por 1,76 milhões de euros. Com uma área de 500m2, o imóvel, que é um duplex, foi colocado à venda pela administradora de insolvência do processo de falência pessoal do ex-deputado, com vista a obter fundos para pagar aos credores, avança o Correio da Manhã este sábado