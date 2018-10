Prevista para esta segunda-feira, a leitura do acórdão não ocorreria se o arguido não pretendesse prestar declarações - o que sucedeu, tendo esta sido adiada para 28 de Janeiro.

A leitura do acórdão de Duarte Lima foi esta segunda-feira adiada quatro meses. Prevista para hoje, não ocorreria se o arguido não pretendesse prestar declarações - o que sucedeu, tendo a leitura sido adiada para 28 de Janeiro de 2019. A justificação para um adiamento de tantos meses? Segundo a juíza presidente Flávia Macedo, o colectivo de juízes, devido a outros julgamentos, não conseguiu antecipar a data.



"Não pretendo prestar declarações", disse ao microfone da sala de audiências do Campus de Justiça, em Lisboa, diante do colectivo de juízes.



Domingos Duarte Lima está acusado de abuso de confiança, por apropriação indevida de mais de cinco milhões de euros da secretária do milionário Lúcio Feteira, Rosalina Ribeiro, que foi assassinada no Brasil a 7 de Dezembro de 2009, um ano após a sua morte. No Brasil, o principal suspeito do crime é Duarte Lima.



Neste processo, Olímpia Feiteira - filha do magnata português - e outros familiares acusam o ex-líder parlamentar do PSD de se ter apropriado ilegitimamente do dinheiro. Na fase de instrução, Duarte Lima afirmou que o dinheiro lhe era devido por serviços jurídicos que terá prestado a Rosalina Ribeiro.



Em Janeiro deste ano, Duarte Lima perdeu mais um recurso no Tribunal Constitucional (TC) que considerou que o arguido, condenado a seis anos de cadeia, não tem razão nos pedidos de três nulidades.



Em Novembro de 2014, o ex-deputado do PSD foi condenado em primeira instância, numa pena única de dez anos de prisão, pela co-autoria material de um crime de burla qualificada e de branqueamento de capitais no processo Homeland/BPN.