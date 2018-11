A Polícia Judiciária do Açores efectuou, esta quinta-feira, buscas à empresa pública açoriana Lotaçor, que gere 11 lotas no arquipélago. Segundo informações recolhidas pela SÁBADO, estão em causa suspeitas da prática de crimes de abuso de poder durante o período em que Portugal esteve intervencionado pela "troika" (Fundo Monetário Internacional, Banco Central Europeu e Comissão Europeia).



Durante o período de intervenção (2011-2014), os funcionários públicos sofreram cortes nos rendimentos, quer directamente através do IRS, quer com o congelamento de promoções e progressões. Ora, ao que a SÁBADO apurou, terá sido para contornar a austeridade que a empresa pública decidiu pagar um elevado número de horas extra a alguns quadros, mesmo se terá passado com pagamentos de horas de trabalho nocturno, como forma de, pelo menos, manter a alguns funcionários o rendimento auferido até aos cortes e alguns, representando mesmo uma promoção, dado o incremento que tais expedientes provocaram nos salários.



Num comunicado citado pelo jornal Açoriano Oriental, a empresa confirmou a presença de elementos da Judiciária na sua sede, em Ponta Delgada, afirmando estar a cooperar com uma operação de investigação da Polícia Judiciária". No mesmo comunicado, a Lotaçar afirmou que que, "como é sua obrigação", deu "seguimento a uma política de total transparência, que norteia o seu trabalho na defesa do bem público".