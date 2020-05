Reabertas duas vias no sentido Lisboa/Alcochete na Ponte Vasco da Gama

O trânsito no sentido Lisboa/Alcochete na Ponte Vasco da Gama, onde hoje ocorreu um acidente mortal, já se faz nas vias esquerda e central, permanecendo encerrada a via direita, disse à agência Lusa fonte do Comando-Geral da GNR.

"Neste momento [às 21:22] estão reabertas as vias esquerda e central, permanecendo encerrada a via direita", referiu a mesma fonte.

O acidente ocorreu pelas 17:50 no sentido Lisboa/Alcochete na Ponte Vasco da Gama e levou ao corte da via. Envolveu uma viatura ligeira e um veículo reboque e aconteceu "sensivelmente a meio do tabuleiro" da ponte, no sentido norte-sul, informou esta tarde fonte da GNR.

Às 19:20, a berma foi reaberta para permitir a passagem de veículos prioritários.

A vítima mortal é um homem de 36 anos e era condutor de um dos veículos, acrescentou a fonte do Comando-Geral da GNR.