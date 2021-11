Rangel: 'Vou candidatar-me, sendo líder do PSD, para ter a maioria'

Já está mesmo na estrada, em campanha. Já o adversário, não estará. Assume as diretas do partido como primárias para PM. E quer maioria. Senão, há PAN (surpresa). Há IL. Há CDS (com Chicão, porque não?). Diz que fez melhor oposição do que Rio, mesmo estando na Europa.

"A máscara, Abreu, a máscara”: Miguel Albuquerque avisa, de longe, o seu braço-direito durante duas décadas, Rui Abreu, a chegar à sede do Governo Regional, de que se esqueceu da máscara, antes da foto oficial da receção a Paulo Rangel, candidato à liderança do PSD. “Suba para aqui”, indica a Rangel – ambos sem máscara. “Já sou sexagenário, já levei a terceira dose”, anuncia. Rangel não tem essa vantagem: “Eu ainda não.” Já no interior da sede do Governo Regional, Albuquerque mostra-se um anfitrião animado, “querem água e cafés”, “podem rir”, “oh… faz aí macaquices, para animar”.



Cá fora de novo, tanta animação contrasta com a enorme contenção do presidente do governo a garantir que não apoia o candidato que tem ao lado. Nem nenhum. Mas a neutralidade institucional será contrariada – quase ao ponto de parecer uma máscara – pela presença de alguns próximos seus ao longo daquele que será verdadeiramente o primeiro dia da campanha de Rangel na estrada.



No domingo, após o Conselho Nacional em Aveiro em que saiu vencedor – na data que queria e na recusa da inclusão nos cadernos eleitorais de militantes sem quotas pagas –, Rangel ficou em casa, no Porto. Viu à noite com atenção o comentário de Luís Marques Mendes na SIC (um hábito que Rui Rio não tem) e meteu-se no carro a seguir para ir ficar a Lisboa, para apanhar na manhã seguinte o voo para o Funchal. Se a primeira campanha correr bem, só pára no fim de janeiro.