Rio desvaloriza corrida interna e vai preparar PSD 'para eleições' contra PS

Rui Rio anunciou que vai concentrar-se nas funções de presidente do PSD e na oposição ao PS, deixando para segundo plano a disputa interna pela liderança dos sociais-democratas.



"Enquanto presidente do PSD, compete-me prioritariamente preparar partido para as eleições nacionais e não para a disputa interna. O mais importante é não desperdiçar a oportunidade de ganhar eleições ao PS e evitar que Portugal continue a ser governado por um PS que está comprometido com a extrema-esquerda", afirmou o presidente do PSD numa declaração na sede.



"Isso implica construir um programa eleitoral sério e exequível ouvindo as pessoas e as instituições. Implica a concentração total e absoluta em consonância que assume quem quer governar Portugal. Para tudo isto é preciso tempo e disponibilidade. Nesse sentido e depois de ter reflectido sobre a situação do País e partido, entendi que é minha obrigação concentrar a actividade nas funções de presidente do partido, seja na oposição a António Costa seja na preparação da campanha eleitoral."