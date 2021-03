Ramalho Eanes diz que Marcelo o supreendeu durante o primeiro mandato

O antigo Presidente da República Ramalho Eanes referiu que o primeiro mandato de Marcelo Rebelo de Sousa na Presidência o "surpreendeu agradavelmente".







Durante uma entrevista a Miguel Sousa Tavares, na TVI24 , Ramalho Eanes lembrou que "os segundos mandatos são sempre diferentes do primeiro", já que o Presidente não pode voltar a concorrer a eleições para o cargo.Eanes voltou a defender a sua ideia de que o "Presidente da República devia ter um mandato único de sete anos" já que essa opção lhe daria uma liberdade superior porque não teria de procurar uma reeleição, o que pode condicionar a sua atuação.Sobre a pandemia, o antigo Presidente da República considerou que num contexto como o atual é preciso que a "nação se mobilize" e "isso implica uma informação completa, uma informação transparente" e que "o Governo atue com previsão, estratégia e gestão e ponha de lado questões de matriz ideológica".O general deixou ainda um alerta para a crise "social, económica e sanitária" que Portugal atravessa, devido à covid-19, sublinhando que é inadmissível "que existam portugueses com fome".Eanes deixou ainda muitas palavras críticas à situação dos lares nacionais durante a terceira vaga. "Chegámos à conclusão de que afinal os lares eram um depósito de velhos", criticou."Esta crise é de todos e todos nós temos de nos empenhar para a ultrapassar. É aqui que aqueles mais instruídos e que mais receberam do país têm a obrigação de dar ao país tudo o que podem", afirmou ainda.