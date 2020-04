Os últimos sete arguidos do processo de Tancos que estavam em prisão preventiva foram libertados, a 20 de março, pelo juiz de Carlos Alexandre, que adiou 'sine die' a fase de instrução devido à pandemia da covid-19. Porém, e invocando uma orientação do Conselho Superior da Magistratura, o juiz considerou que o interrogatório do arguido João Paulino e o debate instrutório são atos urgentes.

Indiferente ao facto de o governo ter já admitido que abril será "o pior mês" do surto de coronavírus, o juiz Carlos Alexandre agendou para o dia 21 o interrogatório do principal arguido do processo do furto das armas de Tancos, João Paulino. Num despacho de 1 de abril, além do interrogatório, o juiz de instrução marcou ainda o debate instrutório para os dias 4 e 5 de maio, apesar de, ainda nesse mês, se manter o surto da Covid-19.Tal como tem acontecido noutros tribunais, em que alguns advogados invocam o estado de emergência para alegaram um justo impedimento para não comparecerem às diligências marcadas, Carlos Alexandre pediu já a presença de três advogados de escala para substituírem os colegas.

A 20 de Março, Carlos Alexandre determinou que os arguidos António Laranginha, Pedro Marques, Hugo Santos, Gabriel Moreira, João Pais e Fernando Santos, todos suspeitos de envolvimento no furto de armas dos paióis de Tancos, fossem libertados, dada a impossibilidade da realização do debate instrutório até ao dia 17 de abril, devido ao novo coronavírus, data em que terminava a prisão preventiva dos sete arguidos.

Os seis arguidos ficaram proibidos de se contactarem entre eles e com testemunhas, arguidos e familiares dos mesmos, de ausentarem para o estrangeiro, de saírem do seu concelho de residência, e com a obrigação de se apresentarem duas vezes por dia às autoridades.

O arguido Filipe Abreu de Sousa, militar da GNR, está sujeito às mesmas medidas de coação dos outros arguidos e ainda à suspensão do exercício de funções na Guarda Nacional Republicana. No despacho, Carlos Alexandre alegou as medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pela Covid-19 da lei 1-A-2020.

O processo de Tancos tem 23 arguidos, entre os quais o antigo ministro da defesa Azeredo Lopes e vários militares, e está relacionado com o furto de armamento militar nos paióis de Tancos e com a alegada encenação na recuperação das armas.