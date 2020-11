ePaper ou encontre-o nas bancas a 24 de novembro de 2020.

Eanes em família, a brincar com os filhos, a segurar o mais velho num escorrega, a mulher, Manuela, a mudar a fralda ao mais novo, que de resto foi batizado na capela do Palácio de Belém: e tudo isto em páginas de revista. Os Eanes, a primeira família a viver em Belém em democracia e a única, até hoje, com filhos pequenos, mostravam uma abertura que mais de 40 anos depois não só parecemoderna como contrasta com a imagem séria, quase rígida, que a história registou do general protagonista do 25 de Novembro de 1975 – que faz hoje 45 anos – e primeiro Presidente da República da democracia.E se as fotos da época mostram uma família normal, é, assegura Manuela Eanes à, porque o eram: "As pessoas às vezes podem pensar, ‘ai, coitadinhas das crianças, tão pequenas, num palácio, que infância aborrecida’. Nada disso! Na altura havia muitos funcionários com casa de função em Belém, e havia ali pessoas com filhos da idade dos nossos. Andavam de bicicleta, brincavam pelos jardins, corriam. O nosso mediador de seguros ainda hoje é um desses meninos."