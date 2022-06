Raio-x à saúde: sintomas, diagnóstico e receitas para a doença do SNS

O caos nas urgências de obstetrícia não sai das notícias. Mas o problema nem é novo nem se prevê que fique resolvido já. A SÁBADO foi falar com especialistas para perceber as causas e as soluções possíveis para os dramas do Serviço Nacional de Saúde.