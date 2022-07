Falta de médicos no Algarve obriga serviços de urgência a recorrer a internos

O verão é a altura do ano em que o Algarve tem maior necessidade de médicos, o que leva vários clínicos a rumar ao sul para trabalharem como prestadores de serviço (comummente referidos como "tarefeiros"). Este ano, com os problemas do Serviço Nacional de Saúde, nem as centenas de médicos que já estão no Algarve chegam para tapar todos os "buracos" existentes e internos estão a ser chamados a assumir serviços de urgência. Sindicato critica desinvestimento.