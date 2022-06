A ministra recusou-se a "explorar óbitos e sofrimento" e garantiu que problemas das últimas semanas não tinham ainda sido resolvidos devido à pandemia e à queda do Governo.

Marta Temido justifica fecho de urgências com a pandemia e queda do governo

A ministra da Saúde foi chamada ao Parlamento para responder sobre a morte de um bebé no hospital de Caldas da Rainha na semana passada e sobre o fecho de vários serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia. Disse que se recusa a "explorar óbitos e sofrimento" e culpa a pandemia e a queda do Governo pelo adiamento de soluções para os problemas anteriormente identificados no Serviço Nacional de Saúde (SNS).