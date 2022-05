SNS: em colapso acelerado, mas a gastar como nunca

Um dia, no verão do ano passado, o médico Pinto de Almeida constatou que não tinha equipa para fazer a urgência externa da maternidade no hospital de São Bernardo, em Setúbal. Ter o serviço a funcionar abaixo do limite das regras de segurança não era novidade, mas naquele dia nem com o recurso habitual a médicos tarefeiros, pagos a 60 euros à hora, o diretor conseguira preencher a escala para a urgência. As regras de segurança – que protegem os profissionais de saúde e os doentes, neste caso sobretudo mulheres grávidas – implicam que a urgência tenha três médicos, podendo um deles estar ainda no internato. A “equipa” era só uma interna. “Não admiti que a urgência externa ficasse só com um interno”, conta o diretor demissionário do Serviço de Obstetrícia do hospital. “Foi o que conduziu ao meu pedido de demissão”, explica.