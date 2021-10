A renúncia de Ana Rita Bessa ao lugar de deputada abriu uma guerra de sucessão no partido liderado por Francisco Rodrigues dos Santos. Haverá alguém que queira sentar-se no grupo parlamentar centrista?

Quem quer ser deputado do CDS?

Em 1991 o CDS-PP deixou de ser o "partido do táxi", passando a ter cinco lugares no Parlamento, o mesmo número de deputados que conquistou nas últimas legislativas. Mas a tarefa de encontrar alguém que aceite ocupar a cadeira vaga por Ana Rita Bessa não tem sido fácil. Parece que ninguém está afim de se comprometer com o partido de Francisco Rodrigues dos Santos.

Toda a situação foi desencadeada pela renúncia de Ana Rita Bessa ao lugar de deputada, eleita pelo círculo eleitoral de Lisboa nas legislativas de 2019, em segundo lugar (em primeiro lugar ia Assunção Cristas). Desde então, Cristas abandonou o Parlamento, sendo substituída por João Gonçalves Pereira que entretanto também já saiu, tendo assumido o cargo António Morais Soares. E agora que foi a vez de Duarte Bessa abdicar, seria a altura de Isabel Galriça Neto subir.

O problema? É que a centrista foi eleita presidente da Assembleia Municipal de Lisboa na coligação Novos Tempos de Carlos Moedas, não estando portanto disponível para o lugar de deputada, cabendo então a "honra" ao sexto nome daquela lista: Sebastião Maria Reis Bugalho.