Francisco Rodrigues dos Santos vai recandidatar-se à liderança do CDS-PP

O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, anunciou hoje que vai recandidatar-se à liderança do partido, tendo já pedido ao Conselho Nacional a marcação do próximo congresso eletivo.







Francisco Rodrigues dos Santos José Sena Goulão/Lusa

Numa declaração na sede do CDS-PP, em Lisboa, sem direito a perguntas dos jornalistas, o líder do partido afirmou "estar absolutamente seguro" de que é a pessoa certa "para continuar a atingir os objetivos do CDS-Partido Popular"."Por sentir que cumpri o meu dever e que ninguém, nas mesmas condições, seria capaz de fazer melhor, é minha obrigação colocar-me à disposição dos militantes do meu partido para continuar a liderar o CDS-Partido Popular", anunciou.Para isso, Francisco Rodrigues dos Santos pediu "ao presidente do Conselho Nacional a marcação de uma reunião para análise dos resultados eleitorais" e a "marcação do próximo congresso eletivo, para ouvir o partido, discutir ideias" e apresentar a sua estratégia aos militantes.