Telmo Correia corrige Chicão

O caso da substituição da deputada Ana Rita Bessa continua a causar ondas de choque no CDS. Francisco Rodrigues dos Santos disse, em entrevista ao Expresso, que soube pela imprensa que Sebastião Bugalho tinha recusado ser o seu substituto. Mas o líder da bancada parlamentar centrista vem agora esclarecer o que se passou e garante: "não faz "convites para lugares de deputados".



Num comunicado enviado à imprensa, Telmo Correia começa por contar a forma como Ana Rita Bessa comunicou a Rodrigues dos Santos a decisão de deixar o Parlamento.



" A deputada Ana Rita Bessa comunicou a sua renúncia por carta entregue na Presidência do Partido no dia 13 de setembro. Pelo que, a Presidência teve conhecimento deste facto com várias semanas de antecedência. Tratou-se de uma decisão estritamente pessoal que, por isso mesmo, era à própria que competia informar - e fê-lo", lê-se na nota.