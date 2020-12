O tenente-general Luís Francisco Botelho Miguel foi a escolha do ministro Eduardo Cabrita para substituir Cristina Gatões na liderança do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). O ministro da Administração Interna destacou o "prestígio indescutível" e considerou que o militar reúne todas as competências "necessárias para cumprir o programa de Governo e liderar o trabalho a desenvolver em 2021", um ano que será de grande importância para aquele organismo público, depois de um ano em que foi altamente criticado pela forma como lidou com a morte de um cidadão ucraniano no aeroporto de Lisboa, alegadamente à mão de três agentes do SEF.À margem da cerimónia de inauguração das novas instalações do Posto Territorial de Salvaterra de Magos, Cabrita informou que acreditava que o ex-comandante-geral da GNR reúne as qualidades "para liderar a reforma" do SEF.De acordo com o Ministério da Administração Interna (MAI), no comunicado em que se anunciava a nomeação de Botelho Miguel, escrevia-se que o general vai "dirigir o processo de reestruturação deste Serviço e assegurar a separação orgânica entre as suas funções policiais e as funções administrativas de autorização e documentação de imigrantes", apontando para o programa governamental de reestruturação do SEF que foi apresentado em 2019.O tenente-general Botelho Miguel, de 62 anos, desempenhou funções no comando da GNR, estando atualmente na reforma. O ministro garante que, "pelo percurso de vida" que manteve, o general "conhece muito bem e relacionou-se com as entidades envolvida neste processo" de reforma da entidade pública que lida com a imigração.Natural de Lisboa, licenciado em Engenharia de Sistemas Decisionais e mestre em Ciências Militares, Botelho Miguel exerceu vários cargos de comando na GNR entre 2010 e 2020, tendo passado à reforma em julho.Na tarefa de reformar o SEF, Botelho Miguel será acompanhado pelos diretores nacionais adjuntos do Serviço, José Luís do Rosário Barão - que ascendeu a diretor em regime de substituição - e Fernando Parreiral da Silva.Miguel Macedo, ex-ministro da Administração Interna do governo da PàF, condecorou-o, em 2014, com a Medalha de Ouro de Serviços Distintos de Segurança Pública, por proposta do comandante-geral Mateus Couto, considerando Botelho Miguel "um oficial de elevado valor e mérito reconhecidos", destacando ainda o seu "elevado profissionalismo, forte empenhamento, provado esforço, energia, grande dedicação em serviço de segurança pública, lucidez e profunda competência, sólida vontade de bem servir", lembrava em junho o Diário de Notícias.Também a antiga ministra da Administração Interna socialista Constança Urbano de Sousa o destingiu devido à "continuada afirmação do seu elevado profissionalismo, forte empenhamento, provado esforço, energia, grande dedicação em serviço de segurança pública, lucidez e profunda competência, sólida vontade de bem servir, que vem exteriorizando no exercício do cargo de 2.º Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana".No total, o general tem doze louvores na folha de serviço.César Nogueira, presidente da Associação dos Profissionais da Guarda da GNR, é altamente crítico da atuação de Botelho Miguel enquanto esteve na Guarda. "Não resolveu absolutamente nenhum dos problemas que poderia ter resolvido enquanto esteve à frente e deixou-a num estado ainda mais precário", refere em declarações à"Vai ser um senhor que não deixará saudades nenhumas na GNR e depois do que não fez por nós não dá para perceber o que levou a esta nomeação", diz. E deixa ainda uma crítica à continuação de uma alegada "militarização das forças de segurança do Estado". "Voltam a nomear um militar, cuja formação é na preparação de guerra, para um função de segurança e que devia ser lidada por um civil", acusa, prevendo ainda que se é para fazer uma reforma do SEF esta não é a pessoa ideal: "Vai servir é para acabar com o SEF".O sindicalista deixa ainda uma palavra para os inspetores do SEF: "Desejo-lhes toda a boa sorte do mundo, porque vão precisar enquanto tiverem Botelho Miguel na liderança".Críticas como esta provam que o nome não é de todo consensual. O Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF também não aprova a nomeação de um militar para liderar o serviço. Ouvido pela RTP, o presidente do sindicato, Acácio Pereira "estranha a nomeação de um general para uma força eminentemente civilista".O sindicato considera que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras "precisa de ser reestruturado e tratado como o serviço civilista e humanista que é" e que a nomeação de um general como diretor nacional "é um péssimo sinal político" e uma "fuga para a frente" do Governo.Segundo o presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização (SCIF/SEF), Acácio Pereira, "nas fugas para frente, em que o objetivo é desviar o foco político, tudo se destrói e pouco se aproveita".Luís Botelho Miguel assumiu o cargo de comandante-geral da GNR em maio de 2018, nomeado para o cargo por três anos que não poderia cumprir até ao final, já que faltavam dois para atingir o tempo máximo de permanência no posto de oficial-general, que são 10 anos, tendo de passar automaticamente à reserva, que foi o que aconteceu em julho deste ano.A reforma do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras estava planeada para ser feita já em 2020, mas a pandemia atrasou o processo. E o caso de Ihor Homeniuk, em março, deixou o SEF sob um manto de suspeitas até recentemente, quando o tema voltou à discussão pública.O programa do Governo de 2019 já previa a intenção de separar a parte policial e a parte administrativa de autorização e documentação de imigrantes. Mas para se proceder a esta mesma reforma é preciso o aval de nada mais nada menos do que quatro ministérios nacionais: Administração Interna, Justiça, Negócios Estrangeiros e Presidência.A semana passada, depois da demissão de Cristina Gatões, o diretor nacional da Polícia de Segurança Pública, Magina da Silva, informou que estaria em cima da mesa a possibilidade da extinção da PSP e do SEF e que as suas competências fossem concentradas numa "super polícia". Mas estes planos foram rapidamente desmentidos tanto pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, como pelo próprio primeiro-ministro, António Costa.Esta sexta-feira, Cabrita disse apenas que a reforma do SEF passará pela "separação entre funções policiais e administrativas de acolhimento e de tratamento de processos administrativos", repetindo o que já se sabia do plano do Governo.No entanto, ainda não foi tornado público em que consistirá essa reforma. Sabe-se apenas que o SEF vai permanecer no centro da atenção pública, incluindo durante a sua restruturação.O MAI pretende que o processo de reestruturação do SEF esteja concluído no primeiro semestre de 2021.