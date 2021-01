O caso de Ihor Homeniuk, cidadão ucraniano assassinado por inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no Aeroporto de Lisboa em março de 2020 não é caso único. Em 2005, uma investigadora da Universidade de Coimbra recebeu denúncias de agressões a um dos detidos e de várias irregularidades no Centro de Instalação Temporária (CIT) do Porto.No entanto, de acordo com o Diário de Notícias , após comunicar as denúncias à direção da polícia, a resposta que recebeu do então diretor-adjunto da polícia, José Van der Kellen, foi de que a denúncia era "pretensa" e "distorcida", uma forma de "manipulação de informação", considerada uma "ofensa para a instituição".Após as denúncias, a investigadora viu ainda o SEF suspender os seus trabalhos de investigação para aAgência para a Prevenção do Trauma e da Defesa dos Direitos Humanos.