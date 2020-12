Daniel Sanches, Lencastre Bernardo, Júlio Pereira e Gabriel Catarino

"O controlo de fronteira, despojado do conhecimento mais amplo do fenómeno migratório redunda numa atuação estritamente policial geradora de maiores atritos do que aqueles a que até agora se tem assistido", defendem quatro ex-diretores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) num artigo exclusivo publicado pelana edição de 23 de dezembro.Por outro lado, avisam, "o serviço de migração, reconduzido a um modelo burocrático de documentação, desfasado da componente securitária, pode gerar riscos para a segurança interna e minar a confiança em Portugal enquanto fronteira externa do Espaço Schengen."