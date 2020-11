Quatro homens detidos pela PSP depois de disparos em Lisboa

Quatro homens, em dois veículos distintos, foram esta segunda-feira detidos depois de terem disparado com armas de fogo entre si na zona do Rego, em Lisboa, não havendo feridos, apenas danos em viaturas estacionadas no local, avançou fonte policial.

Em declarações à Lusa, fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP explicou que o incidente aconteceu por volta das 12h00.

Os quatro homens, de idade não especificada, puseram-se em fuga após os disparos, mas acabaram intercetados pelas autoridades e detidos.

"Não há feridos a registar, apenas danos em viaturas que se encontravam no local", adiantou a mesma fonte, referindo que ficaram no local "vários invólucros de balas".

De acordo com a mesma fonte, um dos suspeitos tinha na sua posse um carregador com várias munições quando foi detido.

O caso foi entregue à Polícia Judiciária.