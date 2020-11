As restrições em todo o país e o estado de emergência parecem estar a começar a funcionar. Nas últimas 24 horas foram confirmados 3.262 novos casos de Covid-19, mais dobro do máximo de casos registado durante o primeiro pico da pandemia, mas o número mais baixo de infetados num dia em quase um mês. Para encontrar um dia com menos novos casos de Covid-19 em Portugal, precisamos de recuar até 3 de novembro.A tendência começou a partir do dia 22 de novembro, altura em que a média de casos por semana que Portugal confirmava começou a descer - chegou a registar-se uma média de superior a 6.400 novos infetados por semana. Com os casos registados nos últimos 7 dias, esta incidência semanal é agora de 4.750 novos casos semanais, algo que o país não via desde o início de novembro.A incidência da Covid-19 nos últimos 14 dias é de cerca de 700 casos por 100 mil habitantes, depois de já ter estado acima dos 800. Tal não acontecia desde a segunda semana de novembro e tem tendência para descer ainda mais tendo em conta os casos confirmados nos últimos três dias - nunca superiores a cinco mil novos casos diários.Comparado com a primeira vaga, em que Portugal nunca chegou a estar acima de 120 casos por 100 mil habitantes, o cenário é negro. Mas já não é tão negro como era há duas semanas, em que o país era dos que mais casos confirmava no mundo relativamente à sua população.O número de mortes diárias por Covid-19 também aplanou nos últimos dias, com o máximo de 91 mortes num dia a ter sido registado há duas semanas, no dia 16 de novembro. Portugal regista agora uma média de 76 óbitos por dia nos últimos 7 dias.Ainda assim, o número de recuperados voltou hoje a ser superior a de casos confirmados, algo que aconteceu por quatro vezes durante a última semana. Portugal tem agora pouco mais de 80 mil casos que ainda não recuperaram da doenças, mas chegou a ter quase 89 mil.Já a situação nos hospitais continua a ser alarmante. Depois de três máximos consecutivos de doentes em unidades de cuidados intensivos, o número de doentes com Covid-19 em UCI baixou esta segunda-feira, de 536 para 525: uma redução tão grande do número de doentes nestas unidades não era vista desde 1 de maio.Ao mesmo tempo, o número de internados gerais aumentou consideravelmente, com cerca de 100 doentes admitidos em unidades de cuidados continuados: são agora 2.817, o maior número de sempre.