Os bombeiros estavam a socorrer uma vítima de um despiste na A43, em Campanhã, sentido Porto/Gondomar. Foram levados para os hospitais de São João e de Santo António

Quatro bombeiros voluntários de Valbom foram esta quinta-feira atropelados enquanto socorriam uma vítima de um despiste na A43, em Campanhã, sentido Porto/Gondomar, e foram transportados para os hospitais de São João e de Santo António, disse fonte oficial.



Segundo fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), os quatro bombeiros, com idades compreendidas entre os 23 e os 42 anos, são "feridos ligeiros" e dois deles foram transportados para o Hospital de São João (Porto) e os outros dois para o Hospital de Santo António.



No local estiveram a socorrer os bombeiros feridos três ambulâncias da corporação de Gondomar e um veículo do INEM.