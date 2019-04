A entrada no Quartel é livre, podendo ser visitado o espaço emblemático da Revolução dos Cravos. Exposição fica aberta até final de maio.

O Quartel do Carmo, em Lisboa, vai assinalar os 45 anos da Revolução do 25 de Abril com a abertura das portas ao público. Um dos mais importantes espaços para a Revolução dos Cravos - foi onde Marcelo Caetano se rendeu aos militares -, as portas do quartel vão estar abertas a partir desta quarta-feira, 24 de abril, até 24 de maio.



A iniciativa surge também no âmbito das comemorações do 108.º aniversário da GNR e chama-se "O Carmo aGuarda!".



A entrada é livre, podendo ser visitado o Museu da GNR e outros espaços emblemáticos do quartel, como o salão nobre, a varanda sobre o Rossio e ainda o espaço onde decorreram as negociações de rendição de Marcelo Caetano a 25 de Abril de 1974.



A cerimónia de abertura do Quartel do Carmo foi presidida pelo Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, avança a SIC Notícias.